Ajude os animais de rua em São Joaquim doando materiais recicláveis

Dia 04 de outubro é comemorado o dia de São Francisco de Assis, protetor dos animais e padroeiro da ecologia, e tem forma melhor de comemorar esse dia do que ajudando os animaizinhos e colaborando com o Meio Ambiente? ⁣



⁣

Com o apoio do Colégio São José, no dia 04/10 a ACAPRA estará recolhendo pilhas, baterias e qualquer tipo de lixo eletrônico, além da nossa coleta de tampinhas de plástico e lacres de alumínio. ⁣



⁣

A venda desses objetos será revertida em valores para o atendimento e resgates dos animais de rua. Além disso, aquele que doar estará participando de um sorteio de brindes. Legal né?



⁣

Funcionará no sistema drive thru, ou seja, você não precisa descer do seu carro. Importante lembrar que para a segurança, todos devem estar de máscara. ⁣

⁣