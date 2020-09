Idosos de Bom Jardim da Serra são surpreendidos com visita musical

A última quinta-feira (24) foi animada para os idosos na Capital da Águas, a equipe do Centro de Referência de Assistência Social – CRAS, e o professor de música Mateus Estevão, realizaram visitas domiciliares a idosos do município de Bom Jardim da Serra.

A ação tinha o objetivo de levar música, animação e alegria a essas pessoas, a pandemia do COVID-19 deixou-os vulneráveis, pois as regras de isolamento domiciliar por serem grupos de risco, precisam ser mais intensificadas.

A equipe visitou as casas, e além da música, levou uma palavra de conforto e esperança a essas famílias. O músico tocou clássicos como Tordilho Negro, Lembranças, Chalana, As mocinhas da cidade, Fundo da Grota e entre outros sucessos que os idosos pediam.

Essa ação tem parceria com a Secretaria de Assistência Social, as visitas continuarão sendo realizadas uma vez na semana, afim de atender boa parte da demanda do município, inclusive idosos do interior.

Por Juliana Cidade