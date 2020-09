A tradicional marca de louça Duralex, vai à falência após 75 anos

A marca é famosa por produzir diversos tipos de louça vendidos no Brasil e no mundo.

A vidraria francesa Duralex, famosa por produzir diversos tipos de louça vendidos no Brasil e no mundo há 75 anos, entrou com pedido de administração judicial, processo similar ao de falência, no Tribunal Comercial de Orleães, na França, nessa quinta-feira (24). A informação foi confirmada pela administração da empresa ao jornal francês “Le Monde”.

A Duralex, que tem sede no país, sofre com baixo fluxo de caixa desde que precisou reduzir a produção industrial em 2017, quando houve a substituição de um alto-forno. A situação causou diversos problemas na linha de manufatura e na gestão da companhia.

Conforme publicou o jornal, a crise causada pela pandemia do coronavírus também influenciou na decisão. “Perdemos cerca de 60% do nosso faturamento com a cessação das exportações, que representam 80% do nosso negócio”, afirmou o CEO Antoine Ioannidès.

“As dívidas da empresa no dia da abertura do processo estão congeladas. (…) Após o inventário de todos os recebíveis pelos representantes legais, a empresa poderá propor um plano de recuperação”, informou a administração em carta aos funcionários, obtida pelo “Le Monde”.

São 248 pessoas trabalhando na empresa que, de acordo com o documento, ainda serão pagas.

“Com a ajuda (…) do Tribunal de Comércio de Orléans, continuaremos as negociações com os diversos compradores”, espera o presidente da Duralex.



Brasil

No Brasil, a marca Duralex pertence à Nadir Figueiredo desde 2011, quando a fabricante brasileira comprou a Santa Marina e incorporou, além da própria Duralex, a Marinex. Em 2019, a Nadir foi comprada por uma gestora de fundos americana, a HIG Capital.

A recuperação judicial da fábrica francesa não terá efeitos no Brasil, informou à Folha de S.Paulo a Nadir Figueiredo.

“A marca Duralex na América do Sul pertence à Nadir Figueiredo, empresa brasileira consolidada há mais de 108 anos no mercado”, disse, em nota. “Os produtos da marca Duralex como os pratos, xícaras e a linda linha de mesa Duralex Opaline continuarão trazendo beleza à mesa dos consumidores.”