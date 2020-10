João Rufino Padilha é o ganhador do Fiat Mobi da APAE de São Joaquim

Todos os anos a APAE de São Joaquim realiza uma Ação Solidária para arrecadar fundos, para conseguir manter a instituição. Toda a renda é revertida para manutenções e atividades realizadas na entidade.

João tem 78 anos, é morador da Localidade Morro Grande, e compra bilhetes em todas as ações com a intenção de ajudar, com uma pontinha de esperança de ganhar algum prêmio foi surpreendido com um carro 0KM. “Comprei apenas dois bilhetes, certo dia estava passando no calçadão e vi um bloco aberto, e disse este é o da sorte foi o que ganhei o carro” disse João.

Para o presidente da APAE Elton Vieira Machado, a ajuda das pessoas é fundamental para manter as atividades e também para pagar a folha dos colaboradores no final do ano, está ação faz a entidade honrar com os compromissos.

Veja quem são os ganhadores da Ação Solidária 2020:

1º Prêmio – Ganhador: João Rufino Padilha

01 Fiat Mobi

2º Prêmio – Ganhadora: Eliane M. Arioli do Amaral

01 TV 50 polegadas – R$ 1.000,00 – 01 Lençol Térmico – 01 Escova de cabelo elétrica.

3º Prêmio – Ganhador Paulo Roberto Costa

01 TV 40 Polegadas – 01 Liquidificador – 01 Batedeira

4º Prêmio – Ganhador Jeferson Suzin

01 Fogão a Lenha – 01 Jogo de Chaves – 01 Chaleira Elétrica

5º Prêmio – Ganhador: Thalys Schlisting

01 Forno Microondas – 01 Relógio de Parede – 01 Corte de cabelo Masculino