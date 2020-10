Acidente envolve dois caminhões em São Joaquim na Serra Catarinense

O acidente foi registrado na noite de quarta-feira (07) no Km 232,550 da rodovia SC-110, em São Joaquim. A guarnição do 10º Grupo de Polícia Militar Rodoviária com apoio da guarnição do 11º Grupo de Polícia Militar Rodoviária atendeu ocorrência de um Acidente de trânsito.

O acidente envolveu um caminhão VW/24.320 placas de Braço do Norte SC conduzido por um rapaz de 32 anos, e o caminhão VW/17.250 também com placas de Braço do Norte conduzido por um homem de 45 anos.

Um dos caminhões teve um problema mecânico ficando parte do veículo sobre a pista de rolamento, sendo que o condutor do outro que seguia no mesmo sentido chocou-se na traseira do que estava parado, foram registrados apenas danos materiais, ninguém ficou ferido.

Com informações da Polícia Militar Rodoviária de Santa Catarina