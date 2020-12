CRAS MUSIC realiza Live de Natal em Bom Jardim da Serra

O Centro de Referência Social – CRAS é responsável por ofertar serviços, programas , projetos e benefícios. Pensando nisso, o CRAS MUSIC projeto de música desenvolvido pelo professor de violão e gaita Mateus Estevão, desenvolveu a LIVE de Natal e Convidados, uma iniciativa para estimular a cultura da cidade de Bom Jardim da Serra.

Os convidados dos evento foram alunos que frequentam as aulas, Edson Daniel e Davi se apresentaram com seus violões, e Joaquim tocou gaita. Também na oportunidade, Nei Cassão gaiteiro da cidade, tocou algumas modas.

No decorrer da live, algumas pessoas pediram músicas para os gaiteiros tocarem. O que define o trabalho do CRAS é a prevenção, pois é nesse equipamento que a população que se encontra em situação de risco e vulnerabilidade, mas com vínculos familiares preservados, é atendida.

Por Juliana Cidade – CRAS Bom Jardim da Serra