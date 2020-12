Governador nomeia 172 novos policiais civis que se apresentam em janeiro

O governador Carlos Moisés assinou a nomeação de 104 novos agentes e 68 escrivães para a Polícia Civil de Santa Catarina aprovados em concurso público de 2017. Os atos foram publicados no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina na edição de quinta-feira, 10.

“Nosso objetivo é trazer mais segurança para o cidadão catarinense. Assumimos o compromisso de fazer a reposição do efetivo de Segurança Pública e estamos avançando neste sentido. Tudo isso sem abrir mão da nossa responsabilidade com os gastos com folha de pagamento e comprometimento das receitas estaduais”, afirmou o governador.

O anúncio do reforço na Polícia Civil havia sido feito por Carlos Moisés em setembro. Agora, com a convocação feita, a próxima fase será a apresentação dos aprovados no dia 08 de janeiro na Academia de Polícia Civil (Acadepol), em Canasvieiras, para a solenidade de posse e matrícula. Na sequência, haverá o início da formação.

“Entramos agora em mais uma etapa importante das ações de desenvolvimento para a segurança pública catarinense e em mais um reforço do efetivo da Polícia Civil. Esses novos policiais civis passarão pela formação na Acadepol e irão se somar ao quadro já existente das forças de segurança do Estado. Então, juntos, continuaremos a melhorar ainda mais a prestação dos nossos serviços, cujos resultados demonstram a redução dos principais indicadores de criminalidade no Estado”, destacou o presidente do Colegiado Superior de Segurança Pública e Perícia Oficial e delegado-geral da Polícia Civil de Santa Catarina, Paulo Koerich.

Por Diogo Vargas

Assessoria de Comunicação Polícia Civil – PC