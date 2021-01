A Polícia Rodoviária confirmou na manhã deste domingo (17), uma nova queda de barreira no km 407,650 da Serra do Rio do Rastro, o tráfego de veículos está interrompido no local.

A queda aconteceu no mesmo local onde a rodovia já foi interditada ontem para a remoção e estabilização de rochas. A equipe responsável da retirada foi acionada, ainda não há um horário para o termino do serviço de limpeza e liberação da estrada.



Com informações do 21º Posto de Polícia Militar Rodoviário