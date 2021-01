Enem 2020: portões são fechados e provas começam a ser aplicadas em Santa Catarina

O Enem 2020 começa a ser aplicado neste domingo (17) e as provas começaram por volta das 13 horas em Santa Catarina. Os portões foram abertos às 11h30 para os candidatos terem acesso aos locais de prova, mas nem todos conseguiram porque as salas lotaram e não tiveram espaço para comportar todos. O exame terá sequência no próximo fim de semana de forma presencial.

O uso de máscaras de proteção facial será obrigatório para todos os candidatos durante a aplicação da prova. O equipamento deve cobrir toda a boca e o nariz e não pode ser retirado no local da prova, na sala ou pátio. Porém, mesmo com os cuidados, as famílias ainda se preocupam com os riscos por causa do coronavírus.

Com informações NSC