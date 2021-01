Barreira é removida da pista na SC – 110 em São Joaquim

Após uma queda de barreira na última segunda-feira (25), a equipe da SIE (Secretaria Estadual de Infraestrutura foi acionada para a remoção do material que estava obstruindo a pista de rolagem na altura do KM 413,250 na Rodovia SC – 110, entre as localidades de Cruzeiro e Pericó.

Ainda no início da manhã desta terça-feira (26) o Coordenador da Defesa Civil de São Joaquim Fabrício Farias Padilha esteve no local para uma avaliação e constatou que havia fissuras entre as rochas o que pode acarretar em novos deslizamentos no local, ele comunicou o Coordenador Regional da Defesa Civil Marcelo da Rocha Minussi sobre as condições do solo na região.

O Engenheiro da SIE Nicolas Negri, chegou ao local com uma caçamba e uma retroescavadeira para a remoção do material, os trabalhos se estenderam por algumas horas, o Corpo de Bombeiros de São Joaquim foi acionado para a lavagem da pista, esta que estava escorregadia e com lama e poderia causar acidentes.

Após todo o trabalho de limpeza a pista totalmente liberada ao tráfego de veículos.