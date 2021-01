Gol fura barreira e gera perseguição policial por ruas do centro de São Joaquim

Uma mega operação foi realizada na manhã desta terça-feira (26), na SC- 390, perímetro urbano na saída para Bom Jardim da Serra. A ação envolveu a PMRV, Polícia Militar Rodoviária de Santa Catarina composta pelos postos 10 do Painel, 11 de Palmeira, 21 do Mirante da Serra do Rio do Rastro com o apoio dos militares de São Joaquim.

Logo após ao meio dia um veículo Gol não acatou a ordem de parada, quase atropelou um dos policiais militares e fugiu em disparada realizando manobras perigosas. Rapidamente a viatura iniciou uma perseguição com o intuito de parar o carro.

Como cena de filme o fujão, passou por diversas ruas no centro em alta velocidade, saltou lombadas atropelou canteiros, a todo momento os ocupantes faziam sinais debochando da viatura e dos policiais.

A viatura conseguiu alcançar o veículo na saída para o Despraiado e fez a abordagem, no carro estavam dois homens que tentaram resistir, apresentavam passagens pelos registros policiais, com eles não foi localizado armas ou drogas apenas estavam com o veículo irregular e o condutor não possuía CNH (Carteira Nacional de Habilitação). Diante dos fatos ele foi autuado e responderá por direção perigosa e resistência.

Balanço da operação realizada em São Joaquim:

102 veículos abordados;

01 Condutor Embriagado;

01 Termo Circunstanciado por Posse de drogas;

01 Termo Circunstanciado desobediência/não habilitado gerando perigo de dano;

Com informações da Polícia Militar Rodoviária de Santa Catarina