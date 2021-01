Prefeitura de Urubici declara situação de emergência em decorrência das chuvas

A Prefeita Municipal de Urubici Mariza Costa, declarou situação de emergência em decorrência das chuvas intensas dos últimos dias, as quais atingiram o índice pluviométrico acumulado de 276 mm, segundo dados da EPAGRI-CIRAM.

Mais de 50% da população da Capital das Hortaliças foi afetada direta e indiretamente com as chuvas que atingiram todo o território do município, com deslizamentos de terras ocasionando interdição parcial de estradas municipais, abertura de valas em estradas, danos permanentes em pontes e danos em estabelecimentos agropecuários.

Com as fortes chuvas de ontem, uma adutora (canal que faz o transporte de água na rede de abastecimento) da CASAN (Companhia Catarinense de Águas e Saneamento) se rompeu. Com isso, o abastecimento para Urubici foi afetado.

A Secretaria de Obras e pessoal da CASAN está em peso trabalhando para consertar o estrago, mas o retorno à normalidade do fornecimento de água para a população ainda não é certo.

Sandra Pereira da Silva, da Agência de Urubici da CASAN, informou que a intenção é terminar os trabalhos com a máxima urgência. No entanto, ela prevê que a falta de água deve durar até quinta ou sexta-feira.

Veja abaixo o decreto: