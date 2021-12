Este Ano Novo vai entrar pra história! Lotérica de Bom Jardim da Serra se prepara para o maior bolão da história

Faça sua aposta e participe dos bolões que aumentam suas chances de ganhar

A Lotérica de Bom Jardim da Serra, na Serra Catarinense, está organizando o maior bolão do Brasil para o concurso da Mega Sena da Virada que corre no dia 31 de Dezembro de 2021.

As apostas para a Mega da Virada 2021, o concurso mais esperado do ano, já podem ser feitas. De acordo com a Caixa Econômica Federal, o prêmio do concurso especial 2.440 da Mega-Sena, pode ser estimado em R$ 350 milhões.

O sorteio acontecerá a partir das 20h de 31 de dezembro. O prêmio não acumula, ou seja, não havendo apostas premiadas com seis números, o prêmio será rateado entre os acertadores de cinco números – e assim sucessivamente, conforme as faixas de premiação.

Quanto mais jogos combinados em um bolão, mais chances de levar grandes prêmios!

Adquirir uma cota de um bolão da Mega Sena da Virada 2021 na Lotérica Bom Jardim é uma excelente alternativa para apostar com maiores probabilidades de ganhar. São muitas possibilidades para os apostadores e é possível optar por bolões para todos os bolsos e gostos.

Um cartão com 6 dezenas que custa R$ 4,50, tem 1 chance em 50 milhões de pessoas.

No bolão tem 32 chances em 10.003 pessoas.

Mega Sena da Virada

Sorteio dia 31/12/2021

32 jogos de 15 dezenas

40 Cotas de R$ 24.324,00

5% R$ 1.216,00

10% R$ 2.432,00

15% R$ 3.648,00

20% R$ 4.864,00

25% R$ 6.081,00

50% R$ 12.162,00

100% R$ 24.324,00

Vendas na Lotérica Bom Jardim ou Posto Ipirella

Gian (48) 98842-5523

Cristiano (49) 99142-4909