Comunidade escolar da rede municipal de São Joaquim se reúne para início do ano letivo

A Administração Municipal através da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto, se reuniu no Centro de Eventos Newton Stélio Fontanella, na tarde da última quarta-feira (03) com os professores e profissionais de apoio à educação da gestão 2021/2024 para o início do ano letivo.

A reunião procurou esclarecer a todos os profissionais da educação sobre o retorno presencial na rede municipal de ensino, com orientações referentes a medidas de prevenção à Covid-19. Na ocasião, o médico Maurício Svaisser Bacha e o técnico da Vigilância Sanitária Jaison Nunes Pereira, foram os responsáveis por orientar os profissionais em relação aos cuidados a serem seguidos.

Para finalizar a tarde, os professores assistiram a palestra motivacional com o tema: Por que todo dia deve ser um bom dia?, mediado pelo renomado palestrante, Adalberto Siqueira, ‘Beto Bom Dia’.

O prefeito Giovani Nunes, juntamente com a vice, Ana Melo, estiveram presentes e fizeram o uso da palavra:’’ Vocês foram guerreiros ao longo dos últimos meses, professores. Com muito cuidado, acredito que teremos um bom retorno. A Secretaria de Educação vem se preparando com muito empenho para que tudo ocorra da melhor maneira. Nosso foco é o planejamento e estamos seguindo o Plano Municipal de Contingência da Educação que foi aprovado com êxito’’, destacou o prefeito.

O secretário de Educação, Fabiano Padilha, aproveitou o momento para agradecer a comunidade escolar: ”Foi um dia histórico para os nossos professores. Tivemos nosso primeiro encontro presencial de 2021, após 2020 difícil de muita reformulação e aulas on-line. Hoje inicia o desafio do retorno presencial. Vocês são guerreiros, valentes e competentes. Agradeço pela dedicação e empenho de todos. Que possamos retomar com segurança”, enfatizou o secretário.

O retorno das aulas presenciais na rede municipal, após nove meses de aulas remotas, está previsto para o dia 18 de fevereiro.

Por Assessoria de Comunicação – Prefeitura Municipal de São Joaquim