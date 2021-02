Secretaria de Obras realiza operação tapa buracos em São Joaquim

A Secretaria de Obras de São Joaquim tem feito um trabalho incansável para melhorar as condições das estradas e dar uma melhor trafegabilidade aos usuários. Na manhã da última sexta-feira (19), foi iniciada uma operação tapa buracos.

A prefeitura adquiriu 10 toneladas de asfalto quente para a realização dos trabalhos, nesta etapa foi contemplada a Rua Prudente Cândido da Silva no bairro Três Pedrinhas, e na SJ – 050, estrada que dá acesso à diversas localidades produtoras de maçãs.

Na segunda etapa iniciada nesta segunda-feira (22), mais 10 toneladas de asfalto chegaram para dar continuidade na operação, na localidade de Corujas também na SJ 050, este trecho era o que mais estava necessitando de reparos.

No decorrer da semana uma carga de asfalto por dia chegará a São Joaquim, são 10 toneladas trazidas por vez para dar continuidade aos trabalhos nas ruas e estradas do município.

Neste local há um trânsito intenso de caminhões, carretas e bitrens carregados de toras de pinus e cargas de maçãs. A Secretaria de Obras não vai medir esforços para continuar os trabalhos de melhorias nas estradas do interior e no perímetro urbano do município.

Por Assessoria de Comunicação – Prefeitura Municipal de São Joaquim