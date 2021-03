Polícia Militar Rodoviária prende mulher com drogas que venderia em São Joaquim

Na manhã desta quarta- feira (24), policiais do 10º grupo de Polícia Militar Rodoviária, no município de Painel, em frente ao posto, abordaram o veículo Renault/KWID, emplacado no município de Lages e que na ocasião realizava transporte de aplicativo para duas mulheres, com destino ao município de São Joaquim.

Após buscas nas bagagens das mesmas, os policiais encontraram no interior de uma das malas a quantidade de 119 gramas de skank, 44,6 gramas de cocaína, balança de precisão, uma colher pequena e diversas embalagens plásticas, usadas para embalar a droga, caracterizando o crime de tráfico.

A mulher de 25 anos, que assumiu a propriedade dos entorpecentes e confirmou que estava levando a droga para comercializar no município de São Joaquim, foi presa em flagrante delito e encaminhada à Delegacia de Polícia Civil, juntamente com a outra jovem de 19 anos, para demais providências.

Com informações do 10º Grupo de Polícia Militar Rodoviária – Painel