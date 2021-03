Clube Astréa lamenta o falecimento de seu ex-Presidente Edmilson Oliveira o popular Tucho’s

É com profundo pesar que o Clube Astrea , juntamente com seus diretores e colaboradores, vem por meio deste lamentar o falecimento do nosso ex-presidente e amigo Edmilson Medeiros Oliveira, mais conhecido como Tucho.

Edmilson esteve na presidência do Clube entre os anos de 2016-2017, trazendo muitas melhorias para o clube e para a comunidade joaquinense.

Nossas mais sinceras condolências à todos os familiares e amigos.

Edmilson faleceu nesta última quarta (24) em Lages, após ser transferido do Hospital de São Joaquim devido a complicações da COVID-19. Ele deixa a sua esposa Séia, seus filhos Deise, Missinho e Murilo e também seus netos…