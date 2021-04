2.732 ovos de Páscoa – Alunos da rede municipal de ensino recebem doação ovos de Páscoa da Cacau Show em São Joaquim

Foram doados 2.732 ovos pela Cacau Show

A Secretaria Municipal de Educação recebeu a doação de 2.732 ovos de Páscoa da Cacau Show, que foram distribuídos para todos os alunos da rede municipal de ensino.

A Páscoa é um momento de renovação e para as crianças é uma das épocas mais esperadas do ano, onde aguardam a visita do famoso coelhinho que leva ovos de chocolate, uma pequena dose de gostosuras para alegrar a vida dos pequeninos.

A Prefeitura de São Joaquim, através da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto, agradece a franquia da Cacau Show em São Joaquim, em nome da empresária Kellem Bolzani, por proporcionar esse momento de felicidade em tempos tão desafiadores.



Por Assessoria de Comunicação – Prefeitura Municipal de São Joaquim