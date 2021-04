Veículos são entregues para Assistência Social e APAE em São Joaquim

A Prefeitura de São Joaquim, fez a entrega dos veículos para APAE e Assistência Social, na tarde de segunda-feira (05), que vieram do Ministério da Cidadania, através do Programa de Mobilidade da Assistência Social.

Os dois veículos Fiat Grand Siena Attractive 1.4 Flex, são provenientes de emendas parlamentares do Senador Dário Berger (MDB) e do Deputado Federal Fábio Schiochet (PSL), totalizando o valor de R$ 103.400,00.

Um dos carros foi entregue para Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE), nas mãos da senhora Luciane dos Santos Velho, diretora da APAE, juntamente com Elton Machado, presidente da associação.

Segundo Luciane, esse veículo veio para ajudar ainda mais no transporte dos alunos. “Esse veículo vai ser utilizado para busca ativa, porque nesse momento de pandemia nós estamos realizando muitas visitas em casa, esse carro veio em boa hora e vamos conseguir realizar um trabalho ainda melhor” frisa Luciane.

O outro veículo foi destinado para o Centro de Referência a Assistência Social (CREAS),para a secretária Marilda dos Santos, esse veículo vai ser de grande utilidade para otimizar os serviços. “Agora com esse veículo terá mais conforto para viagens e serviços, nós utilizamos muito no CREAS, para atendimento de vítimas que muitas vezes precisamos levar no IGP, então esse carro vai ser de grande utilidade para nós” ressalta Marilda dos Santos.

“Hoje realizamos a entrega dos veículos, que ganhamos diretamente do Presidente Jair Bolsonaro, que vão fazer parte da frota da APAE e Assistência Social, foram feitos todos os trâmites, documentação e agora está apto a ser usado” comentou Giovani Nunes, Prefeito de São Joaquim.

Por Assessoria de Comunicação – Prefeitura Municipal de São Joaquim