Há oito anos motocicleta congelou no centro de São Joaquim

É comum em São Joaquim na Serra Catarinense o congelamento de árvores da praça, que são chamadas de “árvores cristalinas”, mas foi no dia 24 de julho de 2013 o empresário Sivori Madeira teve uma ideia, congelar uma de suas motocicletas da revenda.

A temperatura negativa em torno de -6,8C proporcionou que sua invenção se tornasse um fato histórico, então durante a noite e madrugada a motocicleta foi regada com água para então congelar e virar uma moto de cristal.

Tal feito nunca visto encantou milhares de turistas que passavam pela cidade da Neve, o fotógrafo Dionata Costa registrou muitas imagens desta motocicleta que foram destaques em todo o Brasil e também no exterior.

A moto congelada ficou famosa nos maiores veículos de comunicação, com destaque ao fundo da Bancada do Jornal SBT Brasil durante a apresentação de Rachel Sheherazade enquanto falava das baixas temperaturas no Sul do Brasil.

As imagens também estamparam as páginas de grandes sites de notícias, UOl, Terra, G1, Revista Istoé,R7, Rede TV. Este ano com a forte onda de frio que se aproxima qual será a surpresa que São Joaquim prepara?

Veja algumas das publicações da época: