Santa Catarina chega ao menor número de casos ativos de Covid-19 de 2021

O boletim diário da Covid-19 deste sábado, 24, trouxe a informação de que há 14.821 casos ativos em Santa Catarina. É o menor número já registrado em 2021, abaixo dos 14.899 do dia 17 de fevereiro, que era o mais baixo até então.

O governador Carlos Moisés atribui a diminuição no número de casos ao avanço da vacinação. “O nosso principal foco no enfrentamento à pandemia tem sido levar a vacina ao maior número possível de catarinenses, avançando tanto nos grupos prioritários quanto nas faixas etárias. À medida em que as doses chegam ao nosso estado, elas são rapidamente distribuídas aos municípios”, afirma o governador.

::: Coronavírus em SC: Estado confirma 1.102.663 casos, 1.070.071 recuperados e 17.771 mortes

::: Coronavírus em SC: Matriz aponta uma região em risco alto e apenas três em risco gravíssimo

Atualmente, Santa Catarina é o quinto estado do Brasil com o maior percentual da população totalmente imunizada, com a segunda dose ou dose única. O número de 14.821 casos ativos também é o menor desde 28 de novembro de 2020, quando havia 14.275.

Cuidados ainda são necessários

De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde, mesmo com o rápido avanço da vacinação, é preciso manter os cuidados como uso de máscaras, distanciamento, higienização das mãos e ventilação dos ambientes.

Por Renan Medeiros

Assessoria de Imprensa Secretaria Executiva de Comunicação – SECom