Alien’s Green Burger de outro mundo a nova opção de lanches em São Joaquim

Por Folha da Cidade SJ

Com um tempero e sabor especial vindo de outro mundo o Alien’s Green Burger abriu as portas no último domingo(05), em São Joaquim se tornando mais uma opção bacana para a comunidade e para os turistas saborearem lanches diferenciados.

A ideia que nasceu em Canela na Serra Gaúcha está agora em São Joaquim, na Serra Catarinense o Alien’s Green Burger, com uma proposta de trabalho diferenciada e inovadora, o Hambúrguer Artesanal denominado.

Venha comer um Hambúrguer de Outro Mundo! Uma ideia marcante para São Joaquim, que sem sombra de dúvida vai incrementar a gastronomia joaquinense, que já evoluiu muito nos últimos cinco anos.

O Alien’s Green Burger está localizado na Rua Davidoff Lessa, na Praça Hercílio Luz próximo ao Clube Astréa. A proposta da nossa Secretaria de Turismo é transformar a praça num ponto específico para Food Trucks, a exemplo de diversas cidades turísticas de Santa Catarina.

O Alien’s Green Burger também vai trabalhar com Delivery e Drive Thru.

Venha conhecer e comprove, todos os dias, das 19h00 às 23h30 horas. Alien’s Green Burger, um Hambúrguer de Outro Mundo, faça sua encomenda pelo whatsapp 49 99165-6961.