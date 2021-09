Polícia Militar auxilia na liberação da SC-407 e restabelece distribuição de combustíveis

A Polícia Militar de Santa Catarina (PMSC), por meio da Polícia Militar Rodoviária (PMRv), acompanhou, na tarde desta quinta-feira, 9, o desbloqueio da rodovia SC-407, entre Biguaçu e Antônio Carlos, que dá acesso a uma unidade da Petrobras. A liberação ocorreu baseada em decisão liminar obtida pelo Sindicato do Comércio Varejista de Combustíveis Minerais de Florianópolis (Sindópolis), sem necessidade de uso da força. A decisão foi da juíza substituta Luciana Santos da Silva.

“Após negociações com os caminhoneiros que faziam o bloqueio do trevo de acesso à base da Petrobras em Biguaçu, conseguimos liberar a saída dos caminhões-tanque. Em breve, acreditamos que o abastecimento na região da Grande Florianópolis esteja resolvido. Agora dependerá apenas da logística das empresas distribuidoras”, explicou o comandante do 1º Batalhão da Polícia Militar Rodoviária, tenente-coronel Marcus Vinicius dos Santos.

O Governo do Estado instalou na noite desta quarta-feira, 8, um Centro de Operações e Controle para planejar e executar ações visando a manutenção dos serviços essenciais face à existência de bloqueios em rodovias. Na manhã desta quinta-feira, 9, o governador se reuniu com as forças de segurança estaduais, Defesa Civil, Polícia Rodoviária Federal, Procon, Ministério Público do Estado de Santa Catarina (MPSC) e Ministério Público Federal (MPF) para alinhar a atuação conjunta a fim de restabelecer a normalidade nas rodovias e a livre circulação de pessoas, bens e insumos em todo o estado.

Em coletiva no fim da manhã desta quinta, o presidente do Colegiado Superior de Segurança Pública e Perífica Oficial, coronel Charles Alexandre Vieira, garantiu que as forças de segurança atuariam em conjunto, pelas vias adequadas a cada situação, para desmobilizar os pontos de bloqueio. “Essa ação é em defesa de todos os catarinenses. Vamos desbloquear todos esses pontos e garantir que as pessoas que não queiram fazer parte desse movimento possam circular livremente”, afirmou o coronel Vieira, em entrevista coletiva após a reunião.

Por Renan Medeiros

