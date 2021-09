São Joaquim inicia nesta sexta-feira(10) a vacinação de adolescentes de 12 a 17 anos

A Secretaria Municipal de Saúde começa nesta sexta-feira (10) a vacinação de adolescentes de 12 a 17 anos, em dois grupos e locais diferentes. O primeiro grupo são apenas jovens com idade completa de 17 anos será via Drive Thru no Parque da Maçã das 09h00 às 15h30 sem fechar ao meio dia, ou enquanto durar o estoque, para quem não possui veículo haverá transporte com saída às 09h00 da Unidade Central.

O segundo grupo são adolescentes de 12 a 17 anos portadores de comorbidades, para este público foi destinado 10% das doses enviadas conforme a nota técnica. Esta vacinação ocorre na Unidade Central, das 09h00 às 11h30 e das 13h00 às 16h00. Para este grupo é necessário atestado médico ou declaração.

Para a vacinação de ambos os grupos é necessário ter em mãos os documentos pessoais, RG, CPF, Cartão SUS e também o termo de autorização assinado por um responsável. A Secretaria Municipal de Saúde recebeu cerca de 300 doses para vacinação de jovens de 17 anos e apenas 40 doses para jovens de 12 a 17 com comorbidades, a vacinação será feita até acabar o estoque por ordem de chegada.

Veja quais comorbidades se enquadram neste grupo

a) Diabetes mellitus e doenças metabólicas hereditárias (doença de Gaucher, mucopolissacaridoses e outras);

b) Doenças pulmonares crônicas (asma grave, fibrose cística, fibroses pulmonares, bronco displasias);

c) Cardiopatias congênitas e adquiridas;

d) Doença hepática crônica;

e) Doença renal crônica;

f) Doenças neurológicas crônicas (paralisia cerebral, doenças hereditárias e degenerativas do sistema nervoso ou muscular; deficiência neurológica grave);

g) Imunossupressão congênita ou adquirida (incluindo HIV/Aids, câncer, transplantados de órgãos sólidos e medula óssea e pacientes em uso de terapia imunossupressora devido à doença crônica como doenças reumatológicas e doenças inflamatórias intestinais – Crohn e colite ulcerativa);

h) Hemoglobinopatias (anemia falciforme e talassemia maior);

i) Obesidade grave (IMC: escore z>+3);

j) Síndrome de down.

Baixe o formulário de autorização, imprima e leve preenchido no ato da vacinação:

Por Assessoria de Comunicação – Prefeitura Municipal de São Joaquim