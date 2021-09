Onde tem Gasolina ? Como está a situação dos Postos de São Joaquim ?

Com a greve “parcial” dos Caminhoneiros em Santa Catarina muitos pontos foram bloqueados nas principais rodovias do estado e caminhões de abastecimento foram impedidos de deixar as redes de distribuição para postos das principais cidades do estado, provocando uma grande procura por combustível.

Em São Joaquim, as filas começaram já na noite desta última quarta e perdura em muitos pontos ainda durante esta quinta (9) e em muitos lugares já não há mais combustível.

Os bloqueios estão se desfazendo aos poucos nas rodovias do Estado o que poderá causar ainda mais demora na entrega do combustível para São Joaquim.

Veja como está situação no momento:

Auto Posto Portal (Shell) – “Sem combustível” – E sem previsão para reabastecimento

Posto Nova Serrana (Petrobrás) – “Com Combustível“ – Previsão de duração até a data de hoje e ainda com opção de etanol e gasolina podium na falta do primeiro

Posto Economic (Americam Oil) – “Com Combustível“ – Acabou de receber combustível

Auto Posto da Serra (Shell) – “Sem Combustível” – Sem previsão para reabastecimento

Posto San Rafael (Rodo Oil) – “Sem Combustível” – Sem previsão para reabastecimento

Auto Posto Nevada (Romeu) – “Com Combustível” – Previsão que acabe nas próximas horas

Auto Posto Caminhos da Neve (Shell) – “Sem Combustível” – Com previsão para possível reabastecimento no final da tarde.