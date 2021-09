Associação Rural de São Joaquim e Sindicato Rural promovem a 31ª Feira da Novilha e Novilho

A Associação Rural de São Joaquim e o Sindicato Rural, convidam os agropecuaristas para 31ª Feira da Novilha e Novilho na próxima quinta-feira (23), a partir das 19h, transmitida ao vivo através do Canal Camargo Agronegócios no Youtube 100% online.

O leilão irá comercializar cerca de 450 animais das raças Devon, Charolês, Hereford e Angus, os animais serão apresentados na pista diretamente na sede do Sindicato Rural no Parque Nacional da Maçã.

Os compradores podem realizar pagamentos em 3 parcelas ou 60 dias de prazo fixo com 1% de desconto para pagamento a vista. Haverá financiamentos bancários através do Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e Sicoob, procure as agências bancárias de sua cidade para renovação de cadastro e limite de crédito.

Para mais informações entre em contato com o Sindicato Rural e Associação Rural de São Joaquim, fones (49) 3233-0260 e (49) 99151-1815. Não perca a oportunidade de realizar um bom negócio e renovar seu rebanho.