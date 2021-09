PREVISÃO DO TEMPO PARA O DIA 21 DE SETEMBRO DE 2021

ABAIXO A PREVISÃO AGROMETEOROLÓGICA.

TERÇA FEIRA

Áreas de instabilidades associadas ao deslocamento de uma frente fria provocam pancadas de chuva acompanhada de trovoadas inicialmente nos setores do Oeste ao Litoral Sul se estendendo…………https://www.meteorologistapiterscheuer.com/previsao-do-tempo

Temperatura em forte queda de noite. Mínima (no fim da noite) entre 2/5°C (maior parte de SC entre 10/15°C) em alguns pontos de baixadas no Topo da Serra (região de São Joaquim, Bom Jardim da Serra, Urubici, Painel e Urupema com risco de geada nas baixadas no fim da noite) Entre 6/9°C em alguns pontos na região dos Campos de Palmas em direção a região de Fraiburgo/Curitibanos/Lages no fim da noite. Máximas oscilando entre 29/32°C (maior parte de SC entre 19/24°C) em pontos do Nordeste de SC, especialmente perto do PR.

►Condições favoráveis às atividades ao ar livre: ruim para as de média e longa duração. Fazer um pente fino no terreno e retirar qualquer objeto que possa acumular água, combatendo o mosquito da dengue.

► Agosto; bem abaixo da média na chuva em grande parte de SC, apenas na região de Joinville é que ficou perto da média. O quadro de estiagem vai se agravando em SC e atrapalhando no plantio da safra de verão e andamentos das outras culturas. Favoreceu muito as queimadas. A temperatura foi bem distinta, frio na primeira quinzena e quente na segunda, terminou acima da média em SC. As geadas foram mais amplas e fortes na primeira quinzena. Teve boa soma de frio nos primeiros 10/12 dias e depois teve boa soma térmica em seguida o que estimulou a boa brotação das fruteiras de clima temperado.

►Nas fruteiras de clima temperado como uva e maçã; o calor estimulou a brotação e seguem em florada e frutificação. Para mexer no solo a condição está ruim agora devido à chuva. Volta a ficar bom para o plantio da safra de verão, melhor ainda depois do dia 22. Boa para o transplante de fumo. Bom para adubação de cobertura do dia 21 e no dia 22 no sul de SC.

► Risco de frio tardio para o trigo e outras culturas no Cone Sul…. La Nina , frio chegando cedo nos EUA

► Clima para o plantio da safra de verão no Centro Sul do Brasil próximos dias. Cone Sul.

► A La Nina estará atuando no segundo semestre de 2021.

► Mais informações acompanhe no canal do tempo

Litoral Sul: Criciúma, Tubarão, Urussanga, Araranguá.

*Nordeste: (Planalto Norte, Vale do Itajaí e Litoral Norte): Mafra, Rio do Sul, Joinville, Itajaí.

Litoral Central ou Grande Fpolis; Florianópolis.

**Faixa Leste; Leste do Planalto Norte, Médio e Baixo Vale do Itajaí, Grande Fpolis, Borda da Serra Geral e Litoral; Blumenau, Rio Negrinho, Joinville, Itajaí, Floripa, Criciúma.

Planalto Sul: Lages, Campos Novos, S.Joaquim, B.Retiro.

Meio Oeste/Centro: Fraiburgo, Curitibanos, Lebon Régis, Videira, Caçador, Joaçaba.

Oeste: Chapecó, Concórdia, Xanxerê, Ponte Serrada, Irani.

Extremo Oeste: São Miguel do Oeste, Itapiranga, Maravilha.

Geadas (dias) em 2021/Topo da Serra/SC

1 Janeiro

2 Fevereiro

1 março

13 abril

24 maio

18 junho

27 julho

14 agosto

6 setembro

0 outubro

0 novembro

0 dezembro

2021; 106 dias/geada e 69 dias com marcas negativas em SC.

6 DIAS/SC COM NEVE E 6 DIAS COM SINCELO

Curiosidade; dias com geada.

135 dias /2016

124 dias/2020

123 dias/2010

120 dias/2017

106 dias/2018 (todos os meses com geada).

DADOS DE SC, 20/9/2021

5 MENORES E MAIORES DE SC

MÍNIMA (20/9/21)

11,6 B.JARDIM DA SERRA/F.KESIER

11,6 S.JOAQUIM/G.H.

12,6 URUPEMA/EPAGRI

12,9 PAINEL/F.K

13,4 URUBICI/RENATO NICOLETTI

OBS; AS 5 MENORES DE SC E BRASIL EM 2021

-12,0 PARQUE NACIONAL DO ITATIAIA/RJ/PWX EM 1/7/2021

-10,4 BOM JARDIM/F.KEISER EM 31/7/2021

-10,1 DELFIM MOREIRA/CHARCO EM 23/7/2021

-9,9 PARQUE NACIONAL DO ITATIAIA/RJ/INMET EM 1/7/2021

-9,4 VARGEM BONITA/F.K EM 20/7/2021

MÁXIMA (20/9/21)

38,3 ITAPIRANGA/SR.WOLFGANG

38,3 MONDAÍ/PWS

37,8 CAIBÍ/EPAGRI

36,5 OURO/EPAGRI

36,5 IPORÃ DO OESTE/JEAN W.THUMS

(20/9/21)

MÍNIMA/SC; 11,6°C/ 28,2°C B.JARDIM/F.KEISER

MÁXIMA/SC; 38,3°C/ 20,4°C ITAPIRANGA/SR.WOLFGANG

20/9/2021

CAPITAL/INMET HOJE; 20,3°C/ 25,9°C

CAPITAL/EPAGRI HOJE; 20,7°C/ 26,2°C

CAPITAL/NORTE DA ILHA/EPAGRI; 20,1°C/ 25,2°C

SANTO ANTÔNIO/CACHOEIRA/PARTICULAR; 20,2°C/ 26,3°C

FLORIANÓPOLIS/SERTÃO DO RIBEIRÃO/TOMÁS W. RUAS; 19,7°C/ 25,8°C

MAFRA/EPAGRI; 16,7°C/ 29,2°C

MAFRA/JEAN ALEX; 16,7°C/ 27,9°C

CHAPECÓ/INMET; 23,1°C/ 33,8°C

S.JOAQUIM/CLIMATERRA; 15,0°C/ 25,3°C

S.JOAQUIM/A MÍN. MAIS BAIXA; 11,6°C/ 30,3°C/DES´RAIADO/G.H.

OBS;

EM 2016; 135 DIAS (RECORDE) COM GEADA NO TOPO DA SERRA (85 DIAS SÓ NO PÁTIO DA CLIMATERRA), 8 DIAS COM NEVE E 7 COM SINCELO. TEVE 68 DIAS COM MÍNIMAS NEGATIVAS NO TOPO DA SERRA E 70 DIAS EM SC. NA CLIMATERRA TIVEMOS 25 DIAS COM MÍNIMA NEGATIVA, RECORDE ERA EM 2013/2000 COM 22 DIAS.

2020 COM 78 DIAS COM MIN. NEGATIVAS.

2021 COM 69 DIAS COM MIN. NEGATIVAS.

SÃO JOAQUIM;

NA TERÇA FEIRA

NASCER DO SOL; 06h:11

PÔR DO SOL; 18h: 15

