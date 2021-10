Concerto em Tempo de Pandemia acontece no próximo sábado na Igreja Matriz em São Joaquim

Neste Sábado às 20h na Igreja Matriz de São Joaquim, será apresentado “Concerto em Tempo de Pandemia”.

Concerto realizado pelo Coral & Orquestra Sinfônica de Lages através do Prêmio Estadual Elisabete Anderle e Ministério do Turismo com o Projeto “Soltando a Voz”.

O Concerto trará o resgate da música sacra cristã e contemporânea tendo como lema: “Tempo… Esperança, reflexão, união, amor, vida e fé.”, como afirma o Maestro Joed Jeffer (filho desta terra).

Além de São Joaquim, outras 06 cidades receberão o concerto ainda neste ano:

16/10 – São Joaquim

17/10 – Urupema

30/10 – Sábado Ponte Alta

31/10 – Domingo Otacílio Costa

06/11 – Correia Pinto

07/11 – Bom Retiro

No mês de dezembro Catedral de Lages.