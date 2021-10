Santa Catarina é o segundo estado do país com maior resolubilidade de homicídios, diz estudo

Santa Catarina é destaque no esclarecimento de homicídios na quarta edição da pesquisa Onde Mora a Impunidade, realizada pelo Instituto Sou da Paz. Divulgado nesta quarta-feira, 13, o resultado mostra que o estado é o segundo da federação no ranking dos que mais tiveram homicídios esclarecidos, obtendo um percentual de 83% e ficando atrás apenas do Mato Grosso do Sul, que teve 89% dos homicídios esclarecidos.

Não é de hoje que Santa Catarina obtém bons resultados na resolubilidade de homicídios. Nos últimos anos, este índice tem chegado perto dos 80% – em alguns municípios este índice chegou a atingir 100% de resolubilidade – e se configura em um dos mais altos do país.

O papel desempenhado pela Polícia Civil é fundamental para o bom resultado. Há diversos fatores, entre os quais, o trabalho de investigação realizado e o fator humano dispensado nos trabalhos pelos policiais civis, com grande capacidade investigativa de atuação. Também há de se ressaltar a própria integração entre os órgãos de segurança pública no Estado.

Vale destacar ainda que, em cidades maiores, como Joinville e Florianópolis, a Polícia Civil conta com a existência de Delegacias de Homicídio, ou seja, equipes especializadas neste tipo de investigação, além das Divisões de Investigação Criminal (DICs) pelo Estado.

A pesquisa Onde Mora a Impunidade – Porque o Brasil precisa de um indicador nacional de esclarecimento de homicídios divulgou o resultado de 17 estados, que foram capazes de informar com precisão os dados de 2020 para que o Instituto fizesse o cálculo do índice de esclarecimento de homicídios, cuja taxa nacional foi de 44%.

Por Diogo Vargas

