Palio tomba em curva no Bairro Nossa Senhora Aparecida em São Joaquim

O Corpo de Bombeiros de São Joaquim foi acionado às 14h30 da tarde desta segunda-feira (29) para atender um tombamento de veículo na Rua Antônio Pereira Sobrinho, Bairro Nossa Senhora Aparecida.

Uma jovem perdeu o controle do Fiat Pálio em uma curva, e acabou tombando o carro. Ela foi retirada do interior do veículo por populares, e logo em seguida com a chegada dos bombeiros recebeu atendimento.

A garota não apresentava ferimentos visíveis, apenas estava em crise de nervos e foi encaminhada ao Hospital Sagrado Coração de Jesus para avaliação médica.