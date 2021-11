Como assinar HBO Max pela Vivo? Confira o tutorial

Nos últimos anos, as séries e documentários da HBO se destacaram como as melhores da televisão, conquistando milhões de fãs no mundo inteiro e várias premiações.

Mas como a HBO precisava ser contratada à parte na TV por assinatura, o acesso a esses títulos não era dos mais simples — ainda mais depois que nos acostumamos com as smart TVs e com os serviços de streaming. Por isso, a produtora lançou a sua própria aposta nesse mercado, o HBO Max.

Muita gente não sabe, mas é possível contratar a HBO Max pela Vivo, com vários benefícios exclusivos para os clientes da operadora. Para saber mais sobre as vantagens, além do passo a passo completo para adquirir o serviço, continue a leitura.

O que é o HBO Max?

Trata-se do serviço de streaming da HBO, para você assistir séries e filmes no celular, tablet, computador ou smart TV — são até três dispositivos ao mesmo tempo. Há vários conteúdos em 4K e milhares de títulos em alta qualidade, para assistir online ou baixar.

O catálogo do HBO Max inclui os jogos da UEFA Champions League (a Liga dos Campeões da Europa) e filmes de sucesso, como a saga Harry Potter, Mulher Maravilha, Tom & Jerry e vários outros. Além disso, não poderiam faltar as séries aclamadas pelo público e pela crítica, como Game of Thrones, Sex and The City, Friends, The Big Bang Theory, além da nova versão de Gossip Girl.

Por que contratar o HBO Max pela Vivo?

É possível contratar a HBO Max, com pagamento direto na sua fatura da Vivo (Controle ou Pós) ou desconto direto dos seus créditos (Vivo Pré). Para quem assinar HBO Max com a Vivo até dezembro de 2021, tem um desconto especial: de R$ 27,90 por mês para R$ 15,90 por mês, durante um ano. Mas ainda há outras vantagens:

Praticidade: você paga tudo na mesma fatura ou direto com seus créditos, algo que você já iria pagar de qualquer forma;

Pagamento: é possível pagar no boleto com débito em conta ou mesmo com dinheiro, enquanto o site da HBO Max só aceita cartão de crédito;

Rapidez: é só entrar no app Meu Vivo para fazer a contratação, em poucos cliques.

É interessante mencionar a questão do pagamento, pois ela pode ser essencial para aqueles que não possuem cartão de crédito e não tinham outra forma de assinar a HBO Max.

Como contratar a Vivo e HBO Max?

A praticidade é um dos benefícios da parceria entre Vivo e HBO Max, já que bastam poucos cliques para você assinar o serviço no app ou no site. Procure pela Vivo App Store — a loja de aplicativos da operadora — e encontre a HBO Max.

Depois, é só clicar em “Assinar” e inserir o seu número Vivo para fazer a cobrança. Todas as informações serão atreladas ao seu cadastro na operadora e você não precisa se preocupar com mais nada.

Você também pode acessar a Vivo App Store pelo Meu Vivo, acessando a aba “Descubra” e tocando em “Apps”, ou pelo site da operadora, buscando a seção de “Serviços Digitais”. Vale lembrar que também é possível seguir esse mesmo processo para assinar outros streamings — como Globoplay, Disney+, Paramount+, Star+, Premiere, Telecine e etc.

Por fim, se você ainda não é cliente da operadora e deseja contratar um plano com esses serviços, é só acessar entrar em contato com o atendimento da vivo.