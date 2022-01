A vice-prefeita Ana Florêncio Melo Arruda, do Partido Progressista (PP), assumiu o cargo de Prefeita de São Joaquim na tarde desta quinta-feira (06). A cerimônia de posse ocorreu no próprio Gabinete do Prefeito com a presença de secretários, autoridades e familiares. Ana ficará à frente da prefeitura pelo período de 15 dias, tempo que substituirá o Prefeito Giovani Nunes em suas férias.

Esta é a segunda vez que Ana Melo assume a Prefeitura de São Joaquim, em Abril de 1996, o então Prefeito Joaquim Anacleto Rodrigues Neto deixou a prefeitura pelo período de um mês e o seu vice Lauro Zandonadi decidiu não assumir, porque se preparava para concorrer na eleição seguinte, Ana Melo era a Presidente da Câmara e pela ordem constitucional assumiu a prefeitura sendo a primeira mulher a estar diante do Poder Executivo Municipal.

“Estou feliz e honrada, mas ao mesmo tempo eu sei que é muita responsabilidade, com apoio dessa equipe da prefeitura que sempre se dedicam e trabalham, com o apoio dos vereadores e de toda a comunidade vou continuar firme em todo o trabalho”, destacou a Prefeita, Ana Melo.

Fotos: Dionata Costa

Assessoria de Comunicação – Prefeitura Municipal de São Joaquim