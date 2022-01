Bom-jardinense perde a vida em grave acidente na cidade de Lauro Müller

Um grave acidente aconteceu no início da tarde desta quinta-feira (06) na SC 390 em Lauro Müller e tirou a vida de Armando Carlos de Macedo, conhecido por (Tio Mando), de 72 anos de idade.

De acordo com as informações o acidente foi por volta das 14h, próximo ao Caldo de Cana do Nina (apenas referência) no Bairro Arizona, Lauro Müller. Foi registrado uma colisão frontal envolvendo um Volkswagen Fox e um Renault Duster.

O veículo Fox era conduzido por um homem de 31 anos o qual foi atendido pelo Corpo de Bombeiros de Orleans. Ele encontrava-se consciente e fora do veículo, apresentava suspeita de fratura em na perna esquerda, suspeita de fratura nas costelas e escoriações no rosto e mãos. Ele foi conduzido a Fundação Hospitalar Henrique Lage para avaliação médica.

No Renault Duster haviam dois homens, ambos foram atendidos pelas USBs de Orleans e Lauro Muller. O senhor Armando Carlos de Macedo, estava na Renault Duster e veio a óbito no local do acidente. Tio Mando como era conhecido morava no município de Bom Jardim da Serra.