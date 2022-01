São Joaquim inicia na próxima segunda-feira (24) a vacinação de crianças contra Covid-19

Chegou a vez das crianças

A Secretaria Municipal de Saúde de São Joaquim recebeu 160 doses para dar início a imunização de crianças contra a Covid-19, esta é a primeira remessa enviada ao município através do Ministério da Saúde.

Conforme a nota técnica emitida pela Diretoria de Vigilância Epidemiológica, (DIVE), crianças com comorbidades e deficiências permanentes têm preferência na vacinação, e o município de São Joaquim inicia a imunização deste grupo de crianças de 05 a 11 anos na próxima segunda-feira (24).

A vacinação terá início às 09h após o ato da primeira criança a ser imunizada e vai até às 15h30 sem fechar ao meio dia na antiga ala do hospital. Para a vacinação é necessário os documentos pessoais, cartão do SUS, carteira de vacinação e o atestado médico comprovando a comorbidade da criança.

Sobre a vacina:

A composição das vacinas infantis é diferente da dos adultos e contém um terço da dose. Para distingui-las, os frascos terão as cores laranja e roxa, respectivamente. O imunizante infantil, de frasco laranja, poderá ser armazenado por um tempo maior, de 10 semanas, de 2°C a 8°C.

O esquema vacinal será com duas doses, com intervalo de oito semanas entre as aplicações. Conforme a Comissão Intergestores Bipartite de Santa Catarina, (CIB/SC), foi decidido que a única exigência será um atestado não necessário estar atualizado, pode ser cópia do laudo médico, sem ser atualizado em caso de deficiência permanente.

As crianças precisam estar acompanhadas dos responsáveis, os quais assinarão um termo. A vacina não deverá ser administrada de forma concomitante a outras vacinas do calendário infantil, por precaução, sendo recomendado um intervalo de 15 dias.

Foto: Dionata Costa

Por Assessoria de Comunicação Prefeitura Municipal de São Joaquim