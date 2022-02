Matrículas abertas para aulas na Escola de Arte, Cultura, Dança e Música em São Joaquim

A Escola Municipal de Arte, Cultura, Dança e Música de São Joaquim inicia na próxima segunda-feira (07), as matrículas de alunos, as aulas gratuitas acontecerão nos três turnos, matutino, vespertino e noturno.

As matrículas serão realizadas na própria escola na Rua Juiz Fonseca Nunes (antiga escola japonesa) das 08h às 11h30 e das 13h30 às 17h e encerram no dia 14 de fevereiro. Primeiramente será para os alunos da rede municipal, após alunos da rede estadual e privada e na sequência para toda a comunidade.

Serão ofertadas aulas de música e também com instrumentos musicais como violino, viola, violoncelo, violão, teclado, escaleta,, teoria musical e canto de coral, além da Invernada Artística do Portela.

“A escola contribuirá para o desenvolvimento social e intelectual, pois acreditamos que com a inserção dessas oficinas que serão ofertadas o desenvolvimento social e intelectual terá melhor êxito, proporcionando um futuro com mais perspectivas. A arte desenvolve o ser humano melhorando sua auto estima, construindo seres críticos e seguros”, declara a Diretora de Cultura, Maria Alice Souza.

“É a realização de um grande sonho, não apenas meu como professora de música efetiva na rede municipal e dos outros professores, mas principalmente de toda comunidade. Nossa cidade tem a fama de ser um “celeiro de artistas” então nada mais justo que termos nossa própria casa e poder levar esse legado cultural para as próximas gerações”, destaca a professora de música, Tatiane Cardoso.

Documentos necessários para a matrícula:

1 – Cópia da Certidão de Nascimento;

2 – Cópia da Carteira de Identidade e CPF;

3 – Cópia do Comprovante de Residência em nome dos pais ou responsáveis;

4 – Cópia da Carteira de Vacina e Cartão SUS;

5 – Ficha de matrícula assinada pelos pais ou responsável emitida pela escola;

6 – Atestado de frequência ou boletim atual da escola que está matriculado;

Fotos: Dionata Costa

Por Assessoria de Comunicação Prefeitura Municipal de São Joaquim