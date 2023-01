São Joaquim entre os 10 destinos mais amados para quem gosta de vinho no Brasil

Com o desenvolvimento do enoturismo através dos anos, São Joaquim já se destaca como um destino popular entre os entusiastas do vinho. Os dados do Booking.com sugerem que muitos turistas pesquisam restaurantes e bares em um local antes de decidir visitá-lo, com 71% dos turistas fazendo isso, o que é de 20% superior à média global. Isso demonstra a importância do cenário enogastronômico de São Joaquim como foco de atração de turistas.

Vejas os 10 principais destinos para quem gosta do vinho no Brasil :

1º Bento Gonçalves (RS)

Bento Gonçalves é uma cidade no sul do Brasil, conhecida por sua produção de vinhos de alta qualidade. A região é particularmente famosa por seus vinhos tintos, feitos com uvas como a Tannat, a Cabernet Sauvignon e a Merlot. Alguns vinhos de Bento Gonçalves também são feitos com uvas brancas, como a Chardonnay e a Riesling. A cidade é sede de várias vinícolas, incluindo a Casa Valduga, Lidio Carraro Miolo, a Aurora e a Salton, que produzem vinhos premiados em competições internacionais. A região é um destino turístico popular para degustação de vinhos.

2º Gramado (RS)

Gramado é uma região de superpotência turística no sul do Brasil, conhecida por sua produção de vinhos de alta qualidade. A região é composta por várias vinícolas e adegas, que oferecem degustações e visitas guiadas. A Rota do Vinho de Gramado é um destino popular para turistas interessados em degustar vinhos e aprender sobre o processo de produção. Além disso, há várias atividades culturais gastronômicas disponíveis para os visitantes.

3º Campos do Jordão (SP)

Conhecida por sua produção de vinhos de excelente qualidade, a cidade de Campos do Jordão, é um popular destino turístico para degustação de vinhos. A Rota dos Vinhos da Serra da Mantiqueira é composta por várias vinícolas e adegas, que oferecem degustações e visitas guiadas.

4º São Roque (SP)

São Roque é uma cidade localizada no interior do estado de São Paulo, Brasil, conhecida por sua produção de vinhos que teve início no século 17 e um roteiro que engloba a estrada do vinho, a estrada venâncios e a rodovia Quintino de Lima. A cidade é um destino turístico popular para degustação de vinhos e visitas às vinícolas.

5º São Paulo (SP)

São Paulo, a maior cidade do Brasil e não é conhecida por sua produção de vinhos, mas sim pela sua grande variedade de bares, restaurantes e lojas especializadas que oferecem uma ampla variedade de vinhos, tanto nacionais quanto importados, como o famoso Bardega Wine Bar. A cidade tem vários bairros com uma grande concentração de bares e restaurantes, como Itaim Bibi, Pinheiros e Vila Madalena, onde é possível encontrar lugares especializados em vinhos.

6º Caxias do Sul (RS)

A região de Caxias do Sul é uma das principais regiões vitivinícolas do país e é especialmente famosa por seus vinhos tintos. A Festa da Uva em Caxias do Sul é realizado entre fevereiro e março e apresenta desfiles, música ao vivo, degustação de vinhos e outros eventos culturais. É um dos eventos culturais mais importantes da cidade e atrai visitantes de todo o Brasil e de outros países.

7º Itaipava (RJ)

Embora esteja em uma rota cervejeira, na região de Petrópolis, Itaipava também recebe inúmeros turistas que se concentram na busca de vinhos. Nessa região se situa o Serra Wine Week que atrai visitantes de muitas partes do Brasil e do mundo. Porém a maior busca é pelo Castelo Itaipava, um hotel especializado no ramo da enogastronomia onde é possível degustar vinhos importantes em jantares e almoços harmonizados.

8º Canela (RS)

Assim como Gramado, Canela tem seus encantos impressionantes, pelo turismo paisagístico da região e pela busca de excelentes vinhos, como é o caso da vinícola Jolimont que oferece, além de degustações, piqueniques, passeio pelos vinhedos e também uma vista espetacular de um mirante.

9º Petrolina (PE)

Já ouviu falar do Vapor do Vinho ? O Roteiro Enoturístico Vapor do Vinho na cidade de Petrolina-PE. No passeio está incluído transfer rodoviário, navegação no Lago de Sobradinho com música ao vivo, almoço a bordo, parada para banho, visita a vinícola Miolo Wine Group, com degustação de espumantes. Sem dúvido um belíssimo roteiro no nordeste Brasileiro.

10º São Joaquim (SC)

A cidade famosa pela neve, com umas das mais baixas temperaturas do ano e com o maior número de geadas, começa a colher os frutos do enoturismo, pois constitui um clima perfeito com as quatro estações do ano bem definida, o que faz o terroir da altitude de São Joaquim favorecer a magnífica qualidade de seus vinhos premiados internacionalmente. Em São Joaquim se concentram inúmeras vinícolas como a Villa Francioni, Pericó, Dalture, Villaggio Bassetti, Monte Agudo, Villaggio Conti, Suzin, Hiragami, Leoni Di Venezia, Vivalti, Fatoria São Joaquim, Quinta das Araucárias, Zanella Back, Quinta da Neve e entre outras. Durante o mês de março é realizado a Vindima, o festival da colheira das uvas. Além do mais, os Vinhos Finos de altitude engloba uma identidade geográfica própria da região e pode também serem encontrados na Casa do Vinho, no centro da cidade. Quando se trata de vinho, só São Joaquim pode oferecer o real conforto de tomar um vinho fino ao redor de uma lareira em um dia frio.

