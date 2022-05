Rotaract Club São Joaquim realizará 5ª edição da Macarronada Solidária

A 5ª edição da Macarronada Solidária é realizada pelo Rotaract Club São Joaquim, e acontecerá amanhã (07) a partir das 19h30 nas dependências da associação da EPAGRI de São Joaquim.

Grande parte do dinheiro arrecadado será destinado para o Projeto de Inverno do clube, visando a compra de agasalhos e mantas para pessoas carentes da comunidade joaquinense.

O município sofre com temperaturas negativas durante boa parte do inverno e as famílias carentes são as mais afetadas, convivendo com o frio e a falta de estrutura, sendo de extrema importância ajudar a comunidade a enfrentar o longo inverno que se aproxima.

O Rotaract Club São Joaquim conta com a colaboração de muitas empresas e entidades para a realização desse evento e tem o enorme prazer em recebê-los na sua 5ª Macarronada Solidária. Os ingressos estarão disponíveis apenas antecipadamente com os membros do clube. Pode também adquirir os ingressos entrando em contato pelo WhatsApp 49 99900 – 0596, falar com Anelise.