São Joaquim traz Show Nacional com Luane Mattia em comemoração ao aniversário de 135 anos do município

Uma extensa programação foi elaborada para a comemoração do aniversário de São Joaquim neste sábado (07) de maio, entre as atrações está o show nacional com a cantora sertaneja Luane Mattia, ela sobe ao palco às 20h para o show de encerramento.

Cantora, blogueira, digital influêncer, essa é a definição da artista sertaneja Luane Mattia. A menina extrovertida da cidade de Piraquara-PR, região metropolitana de Curitiba, cresceu nos balcões de uma lanchonete de propriedade de seus pais, onde o contato com músicos, originaram o sonho de sua vida, ser cantora.

Luane chegou ao mercado fonográfico no ano de 2012, (13 anos) com a gravação de seu primeiro CD intitulado “Luane Mattia – Ao vivo em Curitiba”. Com uma estreia surpreendente, a jovem destacava-se no cenário regional realizando apresentações em rádios, televisão e shows particulares.

Decorrente da pouca idade e das incertezas da profissão, aos 15 anos em 2013 Luane decidiu se dedicar somente aos estudos, dando uma pausa na carreira profissional, mas nunca abandonando o prazer de cantar para amigos e familiares.

Em 2017, com 18 anos, foi convidada voltar a carreira profissional, sendo contratada pela empresa WPK – Produções Artísticas de Propriedade de Wagner Pedro Klakowski. Na WPK, lançou e incorporou aos seus shows o single “medo de virar ex”, produzido pelo renomado produtor de Londrina Eduardo Godoy, que chegou a marca de mais de 500 mil visualizações no youtube.

A rotina intensa de shows na WPK, com media de mais de 15 apresentações por mês, assim como, aulas de canto, aulas de teatro, aulas de dança, foram moldando Luane como artista.

Considerada por muitos uma artista completa (carismática, elegante, com uma voz marcante e com uma presença de palco gigante), Luane se transformouem uma das atrações principais de sua Produtora. Nesta altura, já possuía Ônibus com sua foto plotada e Banda própria.

Pela WPK, Luane cantou nas mais renomadas casas dos estados do Parana, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, destacando-se Shed Curitiba, Woods Curitiba, Woods Maringá. Nos carnavais de 2018 e 2019, Luane foi protagonista dos Trios Elétricos Avassalador e Tremendão, embalando mais de 1 milhão de pessoas, durante 5 horas em 5 dias seguidos de festa.

Neste interin, Luane dividiu o palco com muitos cantores (as) de destaque nacional, dentre eles Lucas Lucco, Victor e Leo, May e Karen e Teodoro e Sampaio. Em maio de 2019, com o falecimento do empresário Wagner Pedro e a descontinuidade da empresa WPK, Luane se mudou para Balneário Camboriú e criou uma assessoria própria administrando sua própria carreira.

Em Santa Catarina Luane continuou com a sua rotina intensa dos shows, e assim, utilizando recursos 100% originados de suas apresentações, Luane gravou a Musica “Ta sofrendo mais que eu” cujo clipe foi filmado no Hotel Caixa d’ aço Exclusive, um dos mais bonitos do Brasil, situado no Município de Porto Belo, em frente à paradisíaca Praia do Caixa d’ aço, local mundialmente famoso pelos encontros Náuticos. A música é um sucesso, com mais de 300 mil visualizações nas plataformas digitais.

Preservando sempre sua origem e raízes simples, Luane Mattia segue com seu carisma, conquistando cada vez mais seu espaço, sempre de maneira sensata, organizada e constante, nunca perdendo jeito humilde de ser, encantando todos por onde passa.

É interessante ressaltar que em 2012 a Luane ganhou uma enquete como artista revelação sertaneja para cantar na Festa Nacional da Maçã em São Joaquim (feita no Facebook), no entanto não foi chamada para cantar naquele ano. Hoje o município de São Joaquim aposta no talento da cantora e ela será a atração principal no aniversário do município.

Por Assessoria de Comunicação Prefeitura Municipal de São Joaquim