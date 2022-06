FINISA – R$20 milhões para infraestrutura e pavimentação de ruas em São Joaquim

FINISA – São Joaquim assina financiamento para infraestrutura e pavimentação de ruas nos bairros

FINISA é o Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento voltado ao Setor Público com processos de contratação e prestação de contas ágeis e simplificados. Contribui para a melhoria das condições de vida da população, proporcionando a geração de empregos e renda por meio do apoio à realização de inúmeras obras que se concretizam por meio dessa linha de financiamento.

Serão R$ 20 milhões de reais no financiamento, que será executado ainda esse ano. Com as condições financeiras de São Joaquim saudáveis, foi possível viabilizar o projeto, que vai beneficiar e impactar a maioria dos bairros da cidade.

Dentre as obras está a reforma de prédios públicos, a Prefeitura passará a ter acessibilidade completa com elevador e rampas de acesso, também será investido na pavimentação de 30 ruas nos bairros e o recapeamento asfáltico na rua Antônio Pereira Sobrinho no acesso aos Bairro Bela Vista e Nossa Senhora Aparecida e também a Rua Godolfim Nunes de Souza, acesso ao Bairro Nossa Senhora de Fátima.

O Prefeito Giovani Nunes, enfatiza a importância do financiamento para o município e o impacto positivo nos bairros que serão beneficiados com o projeto. “Vamos fazer o maior investimento já visto em nossa cidade, o FINISA irá trazer muitos benefícios para nossa população, pois muitas obras e ruas serão construídas em vários bairros de nossa cidade, vamos transformar vidas e nossa cidade com esse financiamento,” frisa o Prefeito.

Em breve, as ruas que vão receber pavimentos serão divulgadas e o projeto de adequação do prédio da Prefeitura será publicado.

Por Assessoria de Comunicação – Prefeitura Municipal de São Joaquim