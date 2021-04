Carreta tomba em curva perigosa na SC – 110 em São Joaquim

O acidente foi registrado na rodovia SC110, km 425,250 em São Joaquim. A guarnição da Polícia Militar Rodoviária composta pelo Cb Ceron, com apoio da Sd Jucélia (posto 10 de Painel) deslocou ao local para atendimento da ocorrência.

Foi constatado ser um Acidente de trânsito com tombamento, envolvendo uma carreta VOLVO/FH 400 6X2T e o veículo SR/FACCHINI SRF TT que era tracionado pelo veículo anterior.

Foi realizado teste de bafômetro no condutor da carreta, o qual não apresentou presença de álcool. O motorista acabou perdendo o controle do veículo na curva e tombando sobre a pista. Ele mesmo acionou guincho particular para retirar o caminhão e efetuou a retirada da carga que caiu às margens da rodovia.

Com informações do 10º Grupo de Polícia Militar Rodoviária – Painel.