Vice-prefeita de São Joaquim, Ana Melo Arruda participa da 6ª Cavalgada de Lages

A 6ª Edição da Cavalgada de Lages foi promovida pela jornalista Beatriz Melo do programa Oh de Casa, no último sábado (11), o evento reuniu mais de 200 cavaleiros e amazonas no tradicional desfile pelas ruas da cidade.

A vice-prefeita de São Joaquim, Ana Melo Arruda que é uma forte defensora do tradicionalismo esteve presente levando a bandeira da Cidade da Neve, representando a mulher joaquinense.

O ponto de partida foi na sede do Movimento Tradicionalista Gaúcho (MTG), onde os participantes foram recepcionados com um café campeiro e também o famoso feijão mexido com torresmo.



O desfile passou por diversas ruas e pela Avenida Duque de Caxias, teve a chegada no Mercado Público onde a Realeza da 32ª Festa Nacional do Pinhão, rainha Raissa Wiggers e as princesas Natalia Heineck e Caroline Lima aguardavam os participantes, no local houve sorteio de prêmios.

Após o passeio pelo Centro da cidade a cavalgada retornou ao MTG, local onde acontecia o almoço, organizado pelo CTG Laço da Mangueira Velha de Santa Isabel, foi servido o tradicional Frescal joaquinense, regado de uma boa conversa e música tradicionalista.



“Temos que valorizar o tradicionalismo, nós joaquineses temos uma raíz forte neste meio, participar da cavalgada de Lages, mostra que São Joaquim apoia estes eventos. Representando a Administração Municipal e o CTG Laço da Mangueira Velha fizemos bonito”, destaca a Vice-prefeita, Ana Melo.

Fotos: Dionata Costa

Por Assessoria de Comunicação – Prefeitura Municipal de São Joaquim