Residência é destruída pelo fogo na localidade de Morros Altos em São Joaquim

O Corpo de Bombeiros foi acionado ás 11h20min desta quarte-feira (24),para atender a um incêndio em residência na localidade de Morros Altos, estrada geral do Caiamba, interior de São Joaquim – SC. Chegando ao local, a residência já encontrava-se totalmente tomada pelas chamas, onde a guarnição realizou o rescaldo e colheu depoimentos para o Informe Pericial.

Tratava-se de uma residência mista (alvenaria e madeira), de aproximadamente 100 m², com 3 quartos, banheiro e uma cozinha, além de um anexo com 2 quartos, banheiro e cozinha. A guarnição utilizou uma linha de 1/2” para o rescaldo, utilizando aproximadamente 2.500 litros de água.

Segundo populares que se encontravam no local, as chamas iniciaram no quarto em cima da cama, sendo que no momento do incêndio estavam no interior da casa uma feminina maior e um masculino menor, tendo ambos escapados ilesos do incêndio.

Com informações do 5° Batalhão de Bombeiros Militar