Inaugura a Escola Cívico-Militar Jurema Hugen Palma em São Joaquim

Um sonho da educação joaquinense se torna realidade, a implantação de uma Escola Cívico Militar

A inauguração foi realizada na última sexta-feira (01) com a presença dos alunos da Escola de Educação Básica Jurema Hugen Palma, a comunidade do Bairro Santa Paulina a as autoridades que compuseram a mesa, o Prefeito Municipal, Giovani Nunes, o representante do PECIM Sul Tenente Coronel, Teóstenes Costa Lobo Júnior, o Oficial de Gestão Escolar da Escola de Educação Básica Municipal Jurema Hugen Palma- Cívico-Militar Capitão, Samuel José Martins da Silva, a Presidente da Câmara Municipal de Vereadores, Ana Lucia Matos, o Secretário Municipal de Educação, Cultura e Desporto, Fabiano Padilha e a Diretora da Escola Cívico Militar, Gerlane Goreti de Oliveira.

A Escola de Educação Básica Municipal Jurema Hugen Palma, fundada em Setembro de 1982, foi acolhida pelo PECIM Programa Nacional das Escolas Cívicos Militares por atender aos critérios estabelecidos para o Programa. Atualmente conta com 364 alunos matriculados no Ensino Fundamental. Em 2022 passou pela consulta pública para atender o Programa Nacional de Escolas Cívico-Militares com a aprovação de 99,9% de votos válidos.

Na gestão da Escola Cívico-Militar (ECIM), a Diretora Professora Gerlane Goreti de Oliveira, contará com uma Vice Diretora, Assistente Técnico Pedagógico, Agente Administrativo, Professores e Profissionais de Apoio à Educação, com a participação do corpo docente e com o apoio dos militares, e será assessorado por um Oficial de Gestão Escolar, que atuará em três áreas: Educacional, Administrativa e Didático-Pedagógica.

O Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares, instituído pelo Decreto Federal nº 10.004/2019, é um programa do MEC-Ministério da Educação, que conta com o apoio do Ministério da Defesa e está sendo implantado na escola em virtude de Acordo de Cooperação entre os Governos Federal e Municipal, tendo como principal objetivo melhorar o processo de ensino e aprendizagem dos alunos.

Fotos: Dionata Costa

Por Assessoria de Comunicação Prefeitura Municipal de São Joaquim