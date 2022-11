Noite do Flashback revive a magia das discotecas em São Joaquim

Só quem viveu a época ouro das discotecas nos anos 70,80 e 90 sabe a qualidade musical destas décadas e pensando nisso o fotógrafo Rodrigo Nunes está realizando a primeira noite do Flasback e São Joaquim.

O evento aconteceu no último sábado (05) no Clube Astréa, e teve como atrações o show da cantora de Araranguá no sul de Santa Catarina Elis Cardoso, e o DJ Bebeto que atuou nas casas de festas em São Joaquim por muitos anos.

O salão do Clube Astréa lotou, o público foi ao delírio com o show de Elis que cantou os clássicos do rock e também uma mescla de músicas que fizeram história, O DJ Bebeto tocou em sua CDJ os hits das antigas até o dia raiar.

A parceria entre o Clube Astréa e o fotógrafo Rodrigo Nunes movimentaram o público que cantava e dançava ao som das melhores baladas, além disso os participantes puderam concorrer com o sorteios de brindes ao longo da noite.

Veja as imagens…