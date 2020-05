A Secretaria de Saúde informou na tarde desta segunda (11) que o município de São Joaquim chegou ao número de 08 casos descartados de coronavírus, tendo o satisfatório número de “0” Casos confirmados até agora.

De acordo com as últimas informações, os suspeitos descartados eram de homem e de uma mulher que foram encaminhados para Lages, mas que retornaram com dados negativos referente ao COVID-19.