Absurdo! Filhote é jogado no lixo no Centro de São Joaquim

Um fato triste chocou São Joaquim, na Serra Catarinense, um filhote de cachorro foi jogado em uma lixeira no boulevard no centro da cidade, a Associação Catarinense de Proteção aos Animais (Acapra) resgatou o animal, e conseguiu um lar temporário.

De acordo com integrantes da Acapra, cerca de 6 filhotes entre gatos e cachorros são abandonados em São Joaquim, principalmente em estradas do interior do município, os voluntários fazem o resgate e conseguem lares temporários e depois os animais são disponibilizados para adoção.

Na semana passada três cadelas de cria foram abandonadas com 9 filhotes cada uma, ou seja a população está se proliferando de forma desordenada. A Acapra também realiza castrações de animais mediante cadastro que precisam aguardar na fila que é gigante.

A Acapra tem 26 pessoas voluntárias que atuam na causa animal, salvando os animais abandonados e os que sofrem maus tratos, isso é crime e de acordo com o artigo 32 da Lei n.º 14.064 de 2020, praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos: Pena – detenção, de três meses a um ano, e multa.

A Acapra também precisa de ajuda, quem tiver interesse em ajudar pode doar qualquer quantia em dinheiro que será destinada à castrações e compra de ração para alimentar os animais que estão em lar temporário. Também podem acionar os integrantes qiem quiser doar ração, contatos Grazyela Raizer, 49 99113-8091 e Anandria Guimarães 49 99163-3083.

Conta Acapra

Instituição Financeira Sicredi 133

Agência 5004

Conta 3.759-1

CNPJ: 02.961.486/0001-50

PIX: doacao@acapra.org.br