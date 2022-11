Mulher é encaminhada para o hospital após colisão entre dois automóveis em São Joaquim

A colisão entre um automóvel Gol com placas de Correia Pinto e um V2/Cherry com placas de Lages deixou uma mulher ferida na esquina entre as ruas Marcelino Costa e Irineu Bornhausen, em São Joaquim, por volta do meio-dia, desta terça-feira, 29.

O Corpo de Bombeiros de São Joaquim foi acionado e ao chegar no local, a guarnição encontrou uma mulher de 43 anos deitada do lado de fora do veiculo, após a abordagem da vitima foi realizada a avaliação primaria e colocada em maca rígida para ser conduzida ao Hospital Sagrado Coração de Jesus para receber os cuidados médicos.

A guarnição do Corpo de Bombeiros permaneceu no local até a chegada da Polícia Militar.