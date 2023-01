A empresa Despertar Sustentável Engenharia e Consultoria Ambiental foi fundada no ano de 2022 através da iniciativa de 03 engenheiros ambientais e sanitaristas que, comprometidos com o desenvolvimento econômico e sustentável, engajaram-se no ramo. Através de estudos ambientais e outros serviços, oferecem ao cliente qualidade e ética profissional em suas atividades.

Franciane Lima Santos

No ano de 2013, ingressou no Curso Técnico em Fruticultura no Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC), o qual lhe inspirou a querer ser engenheira ambiental e sanitarista. Então, em 2015, começou a cursar Engenharia Ambiental e Sanitária na Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC). Durante a graduação, participou dos seguintes projetos de pesquisa: Avaliação da dinâmica das comunidades de macroinvertebrados bentônicos no Rio Canoas, SC; Diversidade de macroinvertebrados bentônicos nas nascentes do Rio Caveiras; Estrutura da comunidade de macroinvertebrados bentônicos associados a diferentes categorias de sedimentos nas nascentes do Rio Caveiras, SC; Águas do Carahá: levantamento de macroinvertebrados bentônicos.

Jean Carlo Carminatti Holleweger

Em 2017, ingressou na Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC), no Curso de Engenharia Ambiental e Sanitária, durante este período foi monitor das disciplinas de Geologia e Pedologia, e de Hidrologia, além de ter sido bolsista de iniciação científica no laboratório de Hidrologia da universidade. Durante sua estadia na graduação aprofundou-se nas áreas de recursos hídricos e geoprocessamento. Após a sua formação, começou a trabalhar na área de licenciamento ambiental obtendo uma valiosa experiência no ramo.

Julia Pereira

Durante a graduação focou os estudos na área de toxicologia ambiental, energias renováveis e tecnologias e processos de tratamento de água e efluentes. Trabalhou em empresa do ramo da consultoria ambiental adquirindo experiência na área de licenciamento ambiental. Atualmente, trabalha com assessoria ambiental, exercendo serviços voltados ao licenciamento ambiental, como emissão de licenças, acompanhamento de condicionantes ambientais e elaboração de estudos ambientais diversos.

