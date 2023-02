Planejamento e muita organização para a realização da Arrancada de Caminhões

Em Balneário Arroio do Silva, os dias tem sido de muita organização e planejamento entre a equipe municipal que estará envolvida ativamente na Arrancada de Caminhões. Na última sexta-feira (24) o grupo, liderado pelo prefeito Evandro Scaini, se reuniu para alinhar os trabalhos que se tornam ainda mais intensificados nesta semana.



O maior evento do gênero automobilístico no mundo, realizado a beira mar, inicia na quinta-feira (02) e conta com programação até domingo (05). A estrutura já começou a ser montada e o Parque da Arrancada, no lado norte da cidade, começa a ganhar forma com a montagem das tendas, palco e pista.

O evento inicia na quinta-feira com show de Anndy Cardozo. Na sexta-feira acontece a abertura oficial do evento e a escolha das soberanas; e no sábado e domingo acontecem as provas automobilísticas. “Estamos bem planejados, organizados e com uma boa programação. Aguardamos os pilotos e, claro, um grande público. Todos estão convidados”, reforçou o prefeito.



O evento é realizado pela Prefeitura e organizado pela empresa Gálatas Mídia e Eventos. A entrada é gratuita.

PROGRAMAÇÃO

02/03/23 – Quinta-feira

8h – Montagem Operacional Geral e recepção aos expositores.

21h30 – Show com ANNDY CARDOZO

03/03/23 – Sexta-feira

8h – Montagem Operacional Geral

9h30min – Abertura da Central Administrativa e Operacional para credenciamento e inscrições.

10h ‐ Abertura do Parque de Exposições.

12h – Livre para Almoço

13h30min – Montagem Operacional de Pista – FAUESC.

14h – Treino Livre (conforme liberação da pista)

18h – Fechamento da Pista – FAUESC.

20h – Show com DJ ADRIANO FERRARI

21h – Solenidade Oficial de Abertura do Evento

21h30min – Escolha da Rainha dos Caminhoneiros.

23h – Show com MATUSA

04/03/23 – Sábado

8h – Montagem Operacional Geral

8h15min – Abertura dos Boxes

8h30 – Montagem Operacional da Pista – FAUESC

9h – Credenciamento, Inscrições e Abertura do Parque de Exposições.

09h10min – Provas Classificatórias Toco e Truck até 560cv e Caminhões e Cavalo Mecânico Eletrônico até 750cv

12h – Livre para Almoço

13h30min – Montagem Operacional de Pista

14h – Provas classificatórias

15h – Encerramento das Inscrições

18h – Fechamento de Pista – FAUESC

19h – Livre para Refeição.

21h – Show com DJ BATATA

23h30min – Show com YONARA E JARDEL

05/03/23 – Domingo

8h30min – Montagem Operacional de Pista – FAUESC

9h – Provas Classificatórias Cavalo Mecânico até 750cv, Protótipos e Força Livre

12h – Livre para Almoço

13h – Montagem Operacional de Pista – FAUESC

13h10min – Desfile dos Pilotos e Expositores

14h – Provas Classificatórias

18h – Entrega de Troféus e Premiações

19h – Encerramento