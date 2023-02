Lista de aprovados pelo Sisu 2023 é divulgada; veja resultados para instituições de SC

Quem se inscreveu no processo seletivo do Sisu (Sistema de Seleção Unificada) para o primeiro semestre de 2023 já pode conferir se está entre os selecionados das instituições catarinenses. A lista de aprovados foi divulgada nesta terça-feira (28), pelo MEC (Ministério da Educação). Os resultados podem ser conferidos no site oficial do Sisu.

Na UFSC (Universidade Federal de Santa Catarina), são 100 opções de cursos e 1.939 vagas distribuídas nos campi das cidades de Florianópolis, Araranguá, Blumenau, Curitibanos e Joinville.

Já na Udesc (Universidade do Estado de Santa Catarina), 380 vagas foram disponibilizadas.

Os candidatos ao IFSC (Instituto Federal de Educação de Santa Catarina) concorreram a 976 vagas, distribuídas em 19 cidades catarinenses.

Os estudantes também concorreram pelas vagas ofertadas no IFC (Instituto Federal Catarinense) e na UFFS (Universidade Federal de Fronteira do Sul).

Os selecionados na chamada regular terão que comparecer na instituição de ensino superior entre os dias 2 e 8 de março.

Lista de Espera



Os estudantes que não foram convocados em nenhuma das duas opções de cursos na primeira chamada do Sisu 2023/1 devem manifestar interesse em participar da lista de espera. Veja o cronograma:

Manifestação Lista de Espera: 28 de fevereiro a 8 de março

Convocação das listas de Espera: a partir do dia 13 de março

O calendário de chamadas é definido por cada instituição. A convocação será realizada por meio de um relatório que será divulgado no próprio site de cada instituição participante do Sisu.